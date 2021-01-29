Glitchpunk — экшен в духе GTA II, но со злым андроидом в главной роли

Компания Daedalic Entertainment и студия Dark Lord анонсировали экшен с видом сверху Glitchpunk в духе Grand Theft Auto II. Демоверсия игры будет доступна в Steam с 3 по 9 февраля в рамках фестиваля Games Festival: February 2021.

В Glitchpunk вам предстоит стать андроидом, который восстал против тиранического правительства и мегакорпораций в антураже антиутопического недалёкого будущего. Протагонист посетит несколько городов, где сразится с агрессивной полицией, бандами и безответственными водителями. Вы сможете угонять автомобили, стрелять, драться, красть и скрытно перемещаться по неоновому миру.

Но проект не во всём похож на Grand Theft Auto II. Glitchpunk предложит разнообразное оружие ближнего и дальнего боя, а также возможность улучшать собственное тело с помощью технологий будущего. К тому же разработчики отметили, что это не просто игра о том, как устроить хаос — она о трансгуманизме, ксенофобии и религии.

Glitchpunk выйдет в раннем доступе Steam в первой половине 2021 года.



