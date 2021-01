Почти полный комплект: сборник The Yakuza Remastered Collection добрался до PC и Xbox One

Издательство Sega и студия-разработчик Ryu Ga Gotoku сообщили о выходе The Yakuza Remastered Collection — сборника переизданий Yakuza 3, Yakuza 4 и Yakuza 5 — на новых для себя платформах.

Напомним, до недавнего времени набор ремастеров Yakuza считался эксклюзивом PlayStation 4, но 28 января текущего года поступил в продажу для PC (Steam, Microsoft Store) и Xbox One.

Как и было обещано, составляющие The Yakuza Remastered Collection можно приобрести в рамках коллекции и по отдельности. Кроме того, игры уже доступны в сервисе Xbox Game Pass (для ПК и консоли):

Yakuza 3 Remastered — $18 (Microsoft Store для ПК), $18 (Microsoft Store для Xbox One);

Yakuza 4 Remastered — $18, $18;

Yakuza 5 Remastered — $18, $18;

The Yakuza Remastered Collection — $35, $35.

Что касается обнародованных на днях Microsoft Store системных требований Yakuza 5 Remastered, то актуальны они оказались только для этой игры, а не всей коллекции, как предполагалось изначально.

Все три ремастера в сборнике предлагают разрешение 1080p и поддержку 60 кадров/с, а конкретно Yakuza 3 Remastered содержит ещё вырезанный из оригинального релиза контент японской версии.

Напомним, 25 марта, вслед за The Yakuza Remastered Collection, на PC (Steam, Microsoft Store) и Xbox One появится Yakuza 6: The Song of Life — последняя недостающая часть серии на перечисленных платформах.