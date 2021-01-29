Epic Games Store подвёл итоги 2020 года: рост по всем фронтам и большие планы на будущее

Компания Epic Games объявила, что в 2020 году цифровую площадку Epic Games Store посетило более 160 миллионов пользователей, а в течение года они потратили более $700 миллионов на продукты в нём. И дело не только в Fortnite.

Как выяснилось, доля продаж сторонних товаров составила 37 % (или $265 миллионов). Количество доступных проектов также возросло: со 190 в 2019 году до 471 в 2020-м. 103 игры были предложены бесплатно. При этом в общей сложности пользователи забрали себе более 749 миллионов копий проектов в рамках акции «Бесплатные игры», что в среднем составляет более 7,2 миллиона копий на одну игру.

Epic Games также заявила, что количество ежедневно активных пользователей (DPA) в Epic Games Store составляет 31,3 миллиона, что на 192 % больше, чем в 2019 году. А количество активных пользователей за месяц (MAU) в декабре выросло до 56 миллионов от 32 миллионов годом ранее.

Для сравнения, не так давно Valve публиковала данные по Steam, в которых говорится о 120 миллионах активных пользователей за месяц в 2020 году.

Самыми популярными играми Epic Games Store названы Fortnite, Rocket League, Assassin’s Creed Valhalla, Satisfactory, Borderlands 3, SnowRunner, Godfall, Tony Hawk's Pro Skater 1+2, Rogue Company и Grand Theft Auto V. Последняя участвовала в акции «Бесплатные игры» в прошлом году, что вызвало серьёзные перебои в работе магазина на тот момент. Также ради привлечения в Epic Games Store компания приобрела эксклюзивность Hitman 3 на ПК.

Наконец, Epic Games сказала, что планирует расширить каталог игр в 2021 году, предоставив разработчикам инструменты для самостоятельной публикации товаров в Epic Games Store. Также она занята добавлением достижений, улучшением списка желаний, созданием профилей игроков и переработкой социальных функций.



