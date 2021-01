Nintendo готовит улучшенную консоль Switch под названием Super Switch. Она выйдет не раньше мая

В Сети снова всплыли слухи о более мощной версии Nintendo Switch, которая якобы в настоящий момент разрабатывается Nintendo для расширения ряда моделей платформы. Как рассказал бразильский журналист, консоль может получить название Nintendo Super Switch, хотя прежде она была известна под именем Switch Pro.

Бразильский журналист @phluttilippe ранее не раз раскрывал корректную информацию о различных анонсах Nintendo до того, как были сделаны официальные объявления. Комментируя недавно представленный комплект Nintendo Switch, стилизованный под предстоящий ролевой экшен Monster Hunter Rise, он намекнул, что в следующем финансовом году Nintendo может выпустить Super Switch. Заметим, что финансовый год для компании начинается с мая, так что ждать, возможно, осталось не так долго.

Это название мощной модели консоли Nintendo фигурирует уже не в первый раз. В середине октября прошлого года инсайдер Тайлер Маквикер (Tyler McVicker) упомянул его в Twitter , говоря о находящихся в разработке играх.

Super Mario Galaxy 2 will release with each of the “All-Stars” on the eshop.

Zelda remakes are being bundled.

Prime 4 is in dev hell, even at retro.

BotW2 is a Super Switch Launch title.

— Tyler McVicker (@Tyler_McV) October 16, 2020