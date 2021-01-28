Rovio закрыла свой сервис для облачного стриминга мобильных игр Hatch

Сегодня стало известно, что финская студия Rovio, которая известна благодаря выпуску игр серии Angry Birds, закрыла свой сервис по стримингу игр. Об этом сообщил портал Engadget.

Источник изображения: Engadget

Сервис назывался Hatch и о том, что он больше не работает, стало известно из сообщения на главной странице его официального сайта. В нём сообщается, что платформа технически перестала работать ещё 31 декабря 2020 года и сейчас она полностью прекращает своё существование. Сама студия Rovio официальные причины не назвала, но, скорее всего, Hatch просто-напросто не выдержал конкуренции с сервисами от Google и Microsoft . Но тут стоит отметить, что Hatch предлагал стриминг мобильных игр, в то время как Stadia и Project xCloud ориентируются на проекты консольного уровня.

Hatch был запущен в 2018 году и включал в себя библиотеку игр с такими проектами, как Monument Valley и Pac-Man Championship Edition DX. К тому же у сервиса была собственная функция голосового чата и мультиплеера, которая привносила эту функциональность даже в те игры, в которых её изначально не было. Пользователям Hatch предлагалась возможность использования сервиса бесплатно (в таком случае каталог доступных игр уменьшался, плюс присутствовала реклама) и по подписке. Для обладателей подписки открывался полный каталог, отсутствие рекламы и раздел Hatch Kids с играми для детей.

В 2019 году Rovio пыталась продать активы Hatch, но затея не увенчалась успехом.



