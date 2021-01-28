На Valve подали в суд: Steam Controller может быть основан на патенте, принадлежащем SCUF

Компания Valve обвиняется в нарушении патента на создание Steam Controller. Судя по всему, при его разработке она использовала запатентованную технологию производителя контроллеров SCUF.

В ходе судебного разбирательства адвокат Ironburg Invention (отдел интеллектуальной собственности SCUF) Роберт Беккер (Robert Becker) объяснил, что Valve была предупреждена ещё в 2014 году о том, что Steam Controller — на тот момент лишь будучи прототипом, имел элемент управления на задней стороне контроллера, который только что запатентовала Ironburg Invention.

Тем не менее Valve продолжила работу над своим прототипом и выпустила Steam Controller в 2015 году. Продажи аксессуара составили 1,5 млн устройств на сентябрь 2018 года.

Речь идёт о патенте США №8641525, который был подан в 2011 году Саймоном Бёрджессом (Simon Burgess) и генеральным директором Ironburg Invention Дунканом Айронмонгером (Duncan Ironmonger). С тех пор он был передан Microsoft для разработки контроллеров Xbox.

«Умышленное игнорирование Valve своего нарушения лежит в основе этого дела, — сказал Беккер. — Valve знала, что её поведение сопряжено с необоснованным риском нарушения, но она продолжила нарушать — классическая история Давида и Голиафа: Голиаф делает то, что хочет».

Юрист Valve Трент Уэбб (Trent Webb) утверждает, что характеристики Steam Controller не соответствуют патенту Ironburg Invention. Производство и выпуск самого контроллера были прекращены ещё в ноябре 2019 года.



