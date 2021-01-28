Студия-разработчик Atomic Heart привлекла инвестиции от Tencent, Gaijin и GEM Capital на развитие франшизы

РоSSийская студия Mundfish объявила о привлечении инвестиций для разработки ролевого экшена Atomic Heart сразу от трёх партнёров: китайской компании Tencent, издателя Gaijin Entertainment и фирмы GEM Capital.

Сооснователь и директор студии Mundfish Роберт Багратуни (Robert Bagratuni) заявил: «Эта сделка поможет нам продвинуться к релизу намного быстрее. Tencent лидирует на одной из самых популярных игровых платформ в мире, и мы рады видеть её среди наших инвесторов. После встречи с Антоном Юдинцевым и нашими партнёрами из GEM Capital мы с радостью поняли, что наши методы ведения бизнеса и корпоративная культура идеально сочетаются. Теперь мы можем с уверенностью сказать, что Tencent разделяет наши корпоративные ценности и долгосрочные цели».

По словам Багратуни, выпуском одной Atomic Heart студия не ограничится: Mundfish нацелена создать франшизу мирового масштаба, и новые ресурсы помогут привлечь ещё больше талантливых людей для этого.

Основатель Gaijin Entertainment Антон Юдинцев добавил: «Atomic Heart невероятно уникальна. Это серьёзный соперник на мировом рынке AAA-игр. Mundfish удалось собрать по-настоящему творческую и талантливую команду разработчиков с разным опытом. Мы верим, что у Atomic Heart есть потенциал стать крупной франшизой».

Наконец, выступил с заявлением и основатель GEM Capital Анатолий Палий: «Прогресс, который команда Mundfish демонстрирует с тех пор, как мы присоединились к проекту, не оставил сомнений в том, что мы также должны участвовать [во втором раунде инвестиций]. Мы поддерживаем стремление команды создать крупную франшизу по Atomic Heart и построить компанию с успешной долгосрочной стратегией. Мы рады приветствовать Tencent в качестве нового инвестора».

В настоящее время у Atomic Heart нет даты релиза, но недавно Mundfish совместно с NVIDIA показала кадры игрового процесса с применением технологий трассировки лучей и DLSS. Проект выйдет на ПК, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и PlayStation 5.



