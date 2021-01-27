Project 007 будет самостоятельной вселенной о Джеймсе Бонде и может стать началом трилогии

Недавно IO Interactive объявила о разработке следующего амбициозного проекта — игры об агенте 007 Джеймсе Бонде. Генеральный директор студии Хакан Абрак (Hakan Abrak) в интервью национальной датской вещательной сети DR обсудил проект, который, по его словам, ещё очень далёк от релиза.

Несмотря на то, что игра всё ещё находится на очень ранней стадии разработки, студия уже знает, что в ней будут присутствовать все те элементы, которые сделали фильмы о Джеймсе Бонде успешными: амбициозные злодеи, стремящиеся к мировому господству, автомобильные погони и сложные миссии.

Команда также собирается создать свою собственную вселенную Джеймса Бонда, поэтому Project 007 не будет основан ни на одном из существующих фильмов. Чтобы полноценно реализовать проект, студия стремится к расширению. Хакан Абрак ожидает, что в IO interactive в течение следующих нескольких лет будет более 400 сотрудников. Также у генерального директора есть планы открыть дополнительную студию в Швеции.

Наконец, Абрак сообщил, что из придуманной командой оригинальной истории про Джеймса Бонда может легко получиться трилогия.

Project 007 был представлен в ноябре 2020 года. По словам IO Interactive, игра будет посвящена началу карьеры Бонда в роли секретного агента МИ-6.



