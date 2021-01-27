Продажи Journey to the Savage Planet превзошли ожидания издателя, а разработчики задумались над развитием вселенной игры

Продажи Journey to the Savage Planet превзошли ожидания издателя, а разработчики задумались над развитием вселенной игры

Сооснователь Typhoon Studios Рид Шнайдер (Reid Schneider) в эксклюзивном интервью порталу The Gamer рассказал об успехах Journey to the Savage Planet и коснулся темы возможного сиквела.

По словам Шнайдера, Journey to the Savage Planet продалась «очень хорошо»: продемонстрированный игрой результат удовлетворил, а в некотором смысле даже превзошёл ожидания издателя проекта в лице 505 Games.

Разработчик также ожидает увеличение темпа продаж в связи со скорым релизом Journey to the Savage Planet в Steam: ассортимент цифрового магазина Valve пополнится творением Typhoon Studios уже завтра, 28 января.

Продажи Journey to the Savage Planet превзошли ожидания издателя, а разработчики задумались над развитием вселенной игры

Что касается возможного сиквела Journey to the Savage Planet, то Шнайдер делиться подробностями не спешит, но уверяет, что студия заинтересована в развитии созданной вселенной.

Кроме того, Шнайдер обмолвился, что выходящее 1 февраля эксклюзивно в Google Stadia издание Employee of the Month содержит ряд тонких и не очень намёков на будущее франшизы.

Напомним, в декабре 2019 года Typhoon Studios присоединилась к Stadia Games and Entertainment — студии-разработчику эксклюзивных игр для стримингового сервиса Google — и сейчас трудится над собственным проектом для службы.

Journey to the Savage Planet вышла в январе 2020 года на PC (Epic Games Store), PS4 и Xbox One, а в мае добралась до Nintendo Switch. Как уже упоминалось, сейчас игра готовится к релизу в Steam и Google Stadia.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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