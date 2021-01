Продажи Journey to the Savage Planet превзошли ожидания издателя, а разработчики задумались над развитием вселенной игры

Сооснователь Typhoon Studios Рид Шнайдер (Reid Schneider) в эксклюзивном интервью порталу The Gamer рассказал об успехах Journey to the Savage Planet и коснулся темы возможного сиквела.

По словам Шнайдера, Journey to the Savage Planet продалась «очень хорошо»: продемонстрированный игрой результат удовлетворил, а в некотором смысле даже превзошёл ожидания издателя проекта в лице 505 Games.

Разработчик также ожидает увеличение темпа продаж в связи со скорым релизом Journey to the Savage Planet в Steam: ассортимент цифрового магазина Valve пополнится творением Typhoon Studios уже завтра, 28 января.

Что касается возможного сиквела Journey to the Savage Planet, то Шнайдер делиться подробностями не спешит, но уверяет, что студия заинтересована в развитии созданной вселенной.

Кроме того, Шнайдер обмолвился, что выходящее 1 февраля эксклюзивно в Google Stadia издание Employee of the Month содержит ряд тонких и не очень намёков на будущее франшизы.

Напомним, в декабре 2019 года Typhoon Studios присоединилась к Stadia Games and Entertainment — студии-разработчику эксклюзивных игр для стримингового сервиса Google — и сейчас трудится над собственным проектом для службы.

Journey to the Savage Planet вышла в январе 2020 года на PC (Epic Games Store), PS4 и Xbox One, а в мае добралась до Nintendo Switch. Как уже упоминалось, сейчас игра готовится к релизу в Steam и Google Stadia.