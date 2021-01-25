В Assassin\'s Creed Valhalla обнаружили новое мощное оружие, которое удалось добыть с помощью бага

Мир Assassin's Creed Valhalla наполнен множеством секретов и отсылок. И хотя игра вышла более двух месяцев назад, пользователи продолжают раскрывать её тайны. Недавно одной из таковых поделился автор YouTube-канала JorRaptor. Он обнаружил спрятанный в груде камней легендарный лук Ису — первой цивилизации на Земле, согласно мифологии Assassin's Creed. Блогер также рассказал, как с помощью бага можно легко добыть оружие.

Чтобы найти лук, нужно отправиться к озеру на севере Нортумбрии. Посреди него будет небольшой островок, куда и должен доплыть пользователь. Именно там, в груде камней, спрятано оружие.

Если игрок желает добыть его незамедлительно, то должен следовать простой инструкции. Сначала нужно ударить по куче камней несколько раз и сохранить игру. Затем загрузиться и повторить все действия. Так нужно продолжать до тех пор, пока после очередного входа в Assassin's Creed Valhalla пользователь не увидит разваленную груду. Лук Ису обладает весьма неплохими характеристиками и может пригодиться в бою.

Впрочем, в проекте предусмотрен и более честный способ получения этого оружия. Об этом в личном микроблоге написал нарративный директор Valhalla Дарби Макдевитт (Darby McDevitt). Увы, он не сказал, что именно нужно сделать.



