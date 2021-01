Приключенческий шутер Journey to the Savage Planet выйдет в Steam в конце января

Journey to the Savage Planet вышла на ПК , PlayStation 4 и Xbox One в январе 2020 года с последующим релизом на Nintendo Switch в мае.

Journey to the Savage Planet — это игра в стиле Metroid Prime, в которой вы в роли добровольца программы «Первопроходец» компании «Киндред Аэроспейс» исследуете планету ARY-26, чтобы определить, пригодна ли она для жизни. Вам предстоит сканировать местную флору и фауну, решать головоломки, а также изучать технологии и руины старой инопланетной цивилизации, чтобы докопаться до истины.

Компания 505 Games и студия Typhoon объявили о том, что приключенческий шутер Journey to the Savage Planet выйдет в Steam 28 января. До этого ПК-версия была эксклюзивом Epic Games Store.