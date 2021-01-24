Приключенческий шутер Journey to the Savage Planet выйдет в Steam в конце января

Компания 505 Games и студия Typhoon объявили о том, что приключенческий шутер Journey to the Savage Planet выйдет в Steam 28 января. До этого ПК-версия была эксклюзивом Epic Games Store.

Journey to the Savage Planet — это игра в стиле Metroid Prime, в которой вы в роли добровольца программы «Первопроходец» компании «Киндред Аэроспейс» исследуете планету ARY-26, чтобы определить, пригодна ли она для жизни. Вам предстоит сканировать местную флору и фауну, решать головоломки, а также изучать технологии и руины старой инопланетной цивилизации, чтобы докопаться до истины.

Игра пронизана чудаковатым корпоративным юмором. По мере прохождения «Киндред Аэропейс» будет выдавать вам различные задания для изучения животных, минералов или растений. При этом компания не снабдила вас нужными инструментами — их придётся изготавливать из местного сырья самому или с другом, ведь в игре присутствует кооперативный режим.

Journey to the Savage Planet вышла на ПК, PlayStation 4 и Xbox One в январе 2020 года с последующим релизом на Nintendo Switch в мае.



