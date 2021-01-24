Hitman 3: крупнейший цифровой старт в серии и долгосрочная поддержка обновлениями

С выпуском Hitman 3 студия IO Interactive завершила трилогию World of Assassination, которую начала с перезагрузки серии в 2016 году. Игра была встречена положительно большинством критиков мира и продемонстрировала соответствующие продажи. Как рассказала IO Interactive, Hitman 3 показала крупнейший цифровой запуск в истории франшизы.

Студия объявила об этом в Twitter . По её словам, продажи цифровой версии Hitman 3 на запуске превзошли предыдущие части франшизы в рамках аналогичного периода. О том, как показала себя игра в отношении физических копий, IO interactive не уточнила.

Кроме того, в вышедшем 22 января на Xbox Wire интервью об оптимизации Hitman 3 для Xbox Series X и S технический директор IO Interactive Маурицио де Паскаль (Maurizio de Pascale) заявил, что релиз 20 января был только «началом путешествия» — проект получит долгосрочную поддержку обновлениями.

«Мы продолжим работу над игрой и добавим новые функции, — поделился он. — Так здорово, что графический процессор в Series X и S имеет аппаратную поддержку трассировки лучей. Мы уже начали работу над технологией трассировки лучей для рендера на нашем движке Glacier, и как только она будет готова к использованию в основной версии, мы обязательно добавим её на Series X и S».

Hitman 3 поступила в продажу 20 января 2021 года на ПК, Nintendo Switch (облачная версия), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S и Google Stadia.



