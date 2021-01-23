Bloomberg: Vicarious Visions работает в Blizzard над ремейком Diablo II

На этой неделе Activision подтвердила, что Vicarious Visions, создавшая превосходный ремейк Crash Bandicoot N. Sane Trilogy и совсем недавно — тепло принятое переиздание Tony Hawk's Pro Skater 1+2, была объединена с Blizzard после совместной работы «в течение некоторого времени». Авторитетное издание Bloomberg утверждает, что студия сотрудничает с Blizzard с 2020 года над серией Diablo, включая запланированный ремейк Diablo II.

По слухам, переиздание классической ролевой игры получит имя Diablo II: Resurrected. По словам Джейсона Шрайера (Jason Schreier) из Bloomberg, ремейк Diablo II должен был быть разработан командой Blizzard Team 1, которая отвечала за печально известную Warcraft III: Reforged. Но вместо этого Blizzard передала работу над ремейком Diablo II команде разработчиков Diablo IV, а теперь подключила к проекту и группу Vicarious Visions. Что касается Team 1, то, похоже, эта внутренняя студия была распущена — некоторые специалисты влились в различные команды Blizzard, а другие ушли в независимые студии.

Blizzard ещё не анонсировала официально ремейк Diablo II (пока среди заявленных новых проектов в серии Diablo присутствуют только уже упомянутая Diablo IV и мобильная Diablo Immortal). Оригинал был выпущен на ПК 29 июня 2000 года и быстро разошёлся тиражом в миллионы копий, установив рекорд самой быстропродаваемой игры для ПК — за первые 2 недели было реализовано свыше 1 млн единиц.

Diablo II во многом улучшила механики популярного предшественника и считается одним из величайших ролевых экшенов всех времён. Поэтому и ответственность на создателях ремейка лежит весьма серьёзная. Она была разработана Blizzard North, подразделением Blizzard, штаб-квартира которого находилась в Ирвине (Калифорния). Blizzard North закрылась в 2005 году на фоне проблем с разработкой собственного видения Diablo III.



