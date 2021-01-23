ПК- и консольные версии Cyberpunk 2077 получили патч 1.1 с массой исправлений и улучшений

ПК- и консольные версии Cyberpunk 2077 получили патч 1.1 с массой исправлений и улучшений

Компания CD Projekt и студия CD Projekt RED объявили о выпуске патча 1.1 для ролевого шутера Cyberpunk 2077 на ПК, консолях и облачного сервиса Google Stadia. В обновлении разработчики сосредоточились на исправлениях и повышении стабильности игры.

CD Projekt RED усовершенствовала алгоритм, по которому память использовалась системами персонажей, взаимодействия с миром и навигации, а также внутриигровыми видеороликами и другими элементами проекта. Вместе с этим были исправлены ошибки, которые вызывали аварийное завершение игры.

Со стороны интерфейса была исправлена ошибка, из-за которой не появлялась подсказка о выходе из брейнданса. Также были убраны значки добычи на предметах, которые нельзя взять. Кроме того, студия исправила чувствительный баг, из-за которого при нажатии кнопки «Продолжить» в главном меню загружался файл сохранения, созданный после завершения игры.

ПК- и консольные версии Cyberpunk 2077 получили патч 1.1 с массой исправлений и улучшений

На PlayStation 4 Pro и PlayStation 5 с патчем была оптимизирована производительность при обработке скоплений людей, а на PlayStation 4 разработчик исправил целый ряд ошибок, который вызывал аварийное завершение игры. На консолях Xbox One (в том числе Xbox One X и Xbox One S) команда усовершенствовала алгоритм использования памяти во время создания персонажа, использования зеркал, сканирования, удалённого управления камерой, навигации по карте и в меню снаряжения.

ПК- и консольные версии Cyberpunk 2077 получили патч 1.1 с массой исправлений и улучшений

Наконец, CD Projekt RED исправила уйму ошибок в заданиях, в том числе «Реинтеграция», «Потерянный рай», «Ответить на звонок от мистера Хэндса», «Отпусти меня, глубина», «Третья встреча со стихиями», «Старые друзья», «Низвержение в Мальстрём», «Королева автострад: Большие гонки», «Кто не с нами», «Дары космоса», «Кукольный домик» и «Свободная пресса».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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