Games with Gold в феврале: Gears 5, Resident Evil, Indiana Jones и другие

Games with Gold в феврале: Gears 5, Resident Evil, Indiana Jones и другие

Microsoft представила список игр, которые подписчики Xbox Live Gold (и Xbox Game Pass Ultimate) смогут бесплатно и навсегда забрать себе на Xbox One и Xbox Series X и S в феврале: шутер Gears 5, первая часть Resident Evil, Lost Planet 2, Dandara: Trials of Fear Edition и символичный подарок в виде Indiana Jones and the Emperor’s Tomb.

Gears 5 и Resident Evil можно будет забрать с 1 по 28 февраля. Первая — продолжение истории героев нового поколения. В условиях надвигающейся масштабной войны Кейт Диаз пытается выяснить, каким образом связана с Роем. Вторая — культовый ужастик про членов спецотряда, которые оказались в таинственном особняке с живыми мертвецами на окраине Раккун-Сити.

Games with Gold в феврале: Gears 5, Resident Evil, Indiana Jones и другие

Dandara: Trials of Fear Edition (с 16 февраля по 15 марта) — двухмерный платформер-метроидвания, действие которого разворачивается в мире Соли. Вам предстоит изучить локации, заполучить новые способности, познакомиться с местными жителями и победить врагов-угнетателей.

Games with Gold в феврале: Gears 5, Resident Evil, Indiana Jones и другие

Indiana Jones and the Emperor’s Tomb (с 1 по 15 февраля) — приключенческий экшен по мотивам фильмов об Индиане Джонсе. Действие игры разворачивается незадолго до событий кинокартины «Индиана Джонс и храм судьбы». Известный археолог отправится на поиски гробницы первого императора Китая — Цинь Шихуанди, — где погребена чёрная жемчужина Сердце дракона.

Games with Gold в феврале: Gears 5, Resident Evil, Indiana Jones и другие

Наконец, Lost Planet 2 (с 16 по 28 февраля) — шутер, где вам предстоит сражаться за тепловую энергию на мрачной планете спустя 12 лет после событий первой части. Снег растаял, пустыни обнажились, а джунгли разрослись там, где раньше было очень холодно. В игре присутствует кооперативный режим до четырёх пользователей и возможность настройки персонажа.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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