В концепт-артах художника Naughty Dog углядели намёк на следующую игру студии, а его там не оказалось

В концепт-артах художника Naughty Dog углядели намёк на следующую игру студии, а его там не оказалось

Старший художник по концепт-артам Naughty Dog Хён Нам (Hyoung Nam) по запросу IGN прокомментировал ситуацию вокруг нескольких своих иллюстраций, недавно всплывших в Сети.

В начале недели СМИ и фанаты обратили внимание на опубликованные Намом в сервисе ArtStation три концепт-арта фэнтезийной направленности, «вдохновлённые новой игрой». Сами изображения датируются ноябрём 2020 года.

В отсутствие официальных новостей от Naughty Dog некоторые особо оптимистично настроенные пользователи решили, что иллюстрации Нама на самом деле напрямую связаны со следующим проектом студии. Как выяснилось, это не так.

В концепт-артах художника Naughty Dog углядели намёк на следующую игру студии, а его там не оказалось

В разговоре с журналистами Нам объяснил, что на создание упомянутых концепт-артов был вдохновлён не грядущей игрой Naughty Dog, а вышедшей в ноябре Assassin\'s Creed Valhalla.

Во избежание дальнейшей путаницы Нам обновил подпись к галерее своих фэнтезийных иллюстраций, добавив туда указание на псевдоисторический боевик Ubisoft в открытом мире.

В концепт-артах художника Naughty Dog углядели намёк на следующую игру студии, а его там не оказалось

Напомним, в 2020 году Naughty Dog выпустила одиночную кампанию The Last of Us Part II. Сюжетных дополнений к игре не запланировано, но многопользовательский режим обещан был.

Предполагается также, что в настоящее время Naughty Dog трудится над следующим крупным проектом. По словам соруководителя студии Нила Дракманна (Neil Druckmann), геймеров ждёт «нечто очень крутое».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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