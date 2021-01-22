Свобода выбора квестов, концовки и актёры озвучения: авторы Sherlock Holmes: Chapter One ответили на вопросы фанатов

Свобода выбора квестов, концовки и актёры озвучения: авторы Sherlock Holmes: Chapter One ответили на вопросы фанатов

Студия Frogwares опубликовала у себя на YouTube-канале первый ролик из цикла ответов на самые частые вопросы фанатов о грядущем детективном приключении Sherlock Holmes: Chapter One.

Стоит сразу отметить, что часть озвученной в видео информации уже известна: например, о продолжительности (15 часов на сюжет и 40 часов на весь контент) и количестве квестов (пять основных и более 30 второстепенных).

Кроме того, разработчики напомнили о нелинейности расследований — в каждом несколько подозреваемых, и при желании (или по ошибке) обвинить можно будет даже невинного человека.

По словам менеджера Frogwares по коммуникациям Сергея Оганесяна, Sherlock Holmes: Chapter One также предложит несколько концовок и свободу выбора квестов — после первой сюжетной миссии игроки смогут исследовать мир и решать, чем заняться дальше.

Напомним, в Sherlock Holmes: Chapter One игроки перевоплотятся в 21-летнего Шерлока Холмса. На пару с загадочным Джонатаном юный детектив расследует смерть своей матери.

В рамках ролика разработчики дали впервые послушать героев (показывать геймплей студия пока не готова) — Холмса играет знакомый по прошлым частям Алекс Джордан (Alex Jordan), а роль Джонатана исполняет Уил Кобан (Wil Coban).

Sherlock Holmes: Chapter One поступит в продажу до конца текущего года для PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и Xbox Series S.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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