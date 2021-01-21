«Выпускать игры весело»: Valve подтвердила разработку нескольких одиночных проектов

«Выпускать игры весело»: Valve подтвердила разработку нескольких одиночных проектов

Valve не издавала крупных игр на протяжении долгого времени, но в прошлом году выпустила нашумевший VR-шутер Half-Life: Alyx, действие которого разворачивается между Half-Life и Half-Life 2. И, похоже, команда разработчиков не останавливается на достигнутом.

В интервью новозеландскому каналу 1 News руководитель Valve Гейб Ньюэлл (Gabe Newell) рассказал, что компания планирует анонсировать несколько новых (судя по всему, сюжетных и одиночных) игр.

«Да, в разработке есть игры, которые мы собираемся анонсировать. Выпускать игры весело. Было здорово вернуться к работе над одиночными играми, это создало внутри компании сильный импульс разрабатывать больше [таких игр, как Half-Life: Alyx]», — сказал Ньюэлл.

«Выпускать игры весело»: Valve подтвердила разработку нескольких одиночных проектов

Принадлежат ли новые игры Valve к франшизам Half-Life или Portal, Ньюэлл не раскрывает: «Я успешно не говорил об этих вещах и надеюсь продолжать так делать, пока это ещё не решённые вопросы. Тогда, возможно, мы перейдём к новому набору вопросов. Приятно то, что, не отвечая на них, я избегаю того, чтобы сообщество придумывало новые вопросы, на которые так же сложно ответить».

Наконец, Ньюэлл прокомментировал слух о многопользовательском боевике под кодовым названием Citadel. Считается, что в проекте с асимметричным геймплеем сойдутся обычные ПК-геймеры и владельцы VR-гарнитур. Предполагается, что для одной из сторон игра будет тактической стратегией.

«У нас [в Valve] используется несколько кодовых названий. Я не знаю, что такое Citadel — что за Citadel?» — поинтересовался Ньюэлл.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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