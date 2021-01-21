Epic Games увеличила призовой фонд Fortnite Champion Series — на соревнованиях разыграют $20 миллионов

Epic Games увеличила призовой фонд Fortnite Champion Series — на соревнованиях разыграют $20 миллионов

Epic Games объявила об увеличении призового фонда турнирной серии Fortnite Champion Series (FNCS) — участники соревнований разыграют между собой $20 миллионов, что на $3 миллиона больше прошлогоднего приза. Об этом сообщается на странице проекта.

В предстоящем году пройдёт четыре сезона FNCS, в рамках каждого из которых разыграют по $3 миллиона. Кроме этого, организаторы проведут ещё два турнира в середине и конце года, суммарный призовой фонд которых составит $8 миллионов. Как они будут распределены, не уточняется. Детали чемпионата будут раскрыты позже.

Кроме того, разработчики внесли изменения в правила FNCS. Одно из них заключается в возможности кроссплатформенной игры на соревнованиях. Это позволит товарищам по команде играть с разных платформ. А по требованию киберспортсменов изменили некоторые элементы геймплея. Полный перечень можно найти на сайте игры.

Отборочные на турнир стартуют в начале февраля.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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