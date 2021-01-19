Видео: фотореалистичная графика в новом дневнике разработки ужастика Project: Mara от создателей Hellblade

Видео: фотореалистичная графика в новом дневнике разработки ужастика Project: Mara от создателей Hellblade

В прошлом году Ninja Theory анонсировала экспериментальный психологический хоррор под названием Project: Mara. С тех пор об игре не было новостей, но вчера студия продемонстрировала технологию, которую использует в ужастике и других своих будущих проектах.

Демонстрация прошла в рамках третьего эпизода серии видеодневников The Dreadnought Diaries, в которых подробно рассказывается, над чем работают команды Ninja Theory. В новом выпуске поведали о технологиях и художественных процессах, используемых при создании Project: Mara.

Директор Тамим Антониадес (Tameem Antoniades) объяснил, что действие Project: Mara разворачивается в реально существующей квартире. Ninja Theory посвятила много времени воссозданию помещения (размеры, материалы, освещение) с фотореалистичной детализацией, которая была достигнута благодаря самым современным технологиям.

Видео: фотореалистичная графика в новом дневнике разработки ужастика Project: Mara от создателей Hellblade

В рамках сотрудничества с Clear Angle Studios коллективу Антониадеса удалось использовать «облако точек всей квартиры» (вплоть до «каждой мелочи») для создания цифрового представления реального пространства, показанного в трейлере выше. После этого команда начала применять процедурные инструменты для добавления в квартиру «признаков жизни»: пыль, износ и другие органичные элементы были наложены на копию помещения.

Видео: фотореалистичная графика в новом дневнике разработки ужастика Project: Mara от создателей Hellblade

Всё ещё неизвестно, когда и на каких платформах выйдет Project: Mara. Ninja Theory также работает над приключенческим экшеном Senua’s Saga: Hellblade II и развитием программы The Insight Project, в рамках которой студия исследует совмещение игр с изучением проблем психического здоровья.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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