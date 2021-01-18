Глава отдела тестирования CD Projekt RED опроверг информацию Джейсона Шрайера об условиях работы в студии

Глава отдела тестирования CD Projekt RED опроверг информацию Джейсона Шрайера об условиях работы в студии

Недавно репортёр Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier) выпустил материал по поводу CD Projekt RED и Cyberpunk 2077. С опровержением некоторых пунктов выступил глава CD Projekt RED Адам Бадовский (Adam Badowsky), а параллельно в Twitter высказался руководитель отдела тестирования CDPR Лукаш Бабель (?ukasz Babiel). Он рассказал, в каких условиях трудятся его подопечные. По словам руководителя, Шрайер освещает ситуацию лишь с одной точки зрения.

В материале Джейсона Шрайера говорилось о том, что тестировщики зарабатывают меньше остальных разработчиков, а в Польше им платят ниже, чем во многих других странах. Кроме того, на них сваливают вину за ошибки, которые они нашли, но проигнорировали.

Лукаш Бабель ответил на заявление репортёра следующими словами: «А вот как на это смотрю я. Базовая зарплата начинающего тестировщика в CDPR составляет примерно 75 % от среднего заработка в Польше. Наиболее опытные тестировщики могут получать в два раза выше среднего заработка. Как глава отдела, я стараюсь, чтобы зарплаты регулярно росли. Кроме того, у тестировщиков есть доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию и двадцати оплачиваемым дням отпуска. Сверхурочные оплачиваются им в размере 150/200 % от базовой ставки, согласно польскому законодательству, а ещё выдаются бонусы (10 % годовой прибыли CDPR распределяется между сотрудниками). Координаторы в отделе тестирования получают дополнительное пособие каждые полгода для управления своими командами».

Глава отдела тестирования CD Projekt RED опроверг информацию Джейсона Шрайера об условиях работы в студии

Лукаш Бабель также заявил, что не следует проводить параллели с зарплатами в США, ведь нужно учитывать средний заработок в стране. А касательно обвинений в неисправленных ошибках глава отдела тестирования сказал следующие: руководство CDPR никогда не сваливало вину на команду, отвечающую за проверку игры, хотя аудитория и пользователи иногда склонны так делать.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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