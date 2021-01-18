Platinum Games расскажет о Bayonetta 3 и нескольких неанонсированных играх до конца года

Старший вице-президент Platinum Games Хидеки Камия (Hideki Kamiya) в рамках недавней трансляции Arcade Archives (платный доступ) прокомментировал статус Bayonetta 3 и других проектов студии.

Напомним, Bayonetta 3 была анонсирована в рамках церемонии The Game Awards 2017 и за прошедшие с того объявления три года не удостоилась больше ни единой новой презентации.

В отсутствие крупных демонстраций разработчики на нерегулярной основе заверяли фанатов, что с Bayonetta 3 всё в порядке и производство протекает гладко. В 2021 году же поклонников может ждать нечто посерьёзнее.

«Мы работаем над новыми вещами вроде Bayonetta 3. Многого сказать не могу… но, надеюсь, в этом году мы сможем поделиться информацией [о проекте]», — передаёт портал Nintendo Everything слова Камии.

Помимо Bayonetta 3, на протяжении 2021-го в Platinum Games надеются рассказать и о нескольких неанонсированных проектах: «Не знаю, позволено ли мне было говорить это, но я всё равно сказал».

Project G.G.

Известно, что вдобавок к Bayonetta 3 студия занимается Babylon’s Fall и Project G.G. Также Platinum Games до сих пор не раскрыла пятый анонс (первоапрельская шутка не в счёт) своей инициативы Platinum 4.

Bayonetta 3 создаётся эксклюзивно для Nintendo Switch — японский платформодержатель финансирует и издаёт игру. Ранее на гибридной консоли вышли две предыдущие части Bayonetta.



