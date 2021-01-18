Война продолжается: Epic Games подала в суд на Apple и Google в Великобритании

Компания Epic Games расширила текущую судебную тяжбу против Apple и Google , подав новый иск в Великобритании. Разработчик Fortnite продолжает выступать против «злоупотребления доминирующим положением» на рынке мобильных платформ.

Две заявки против Apple и Google являются последним шагом в кампании Epic Games по восстановлению Fortnite в магазинах приложений и изменению способа работы мобильных экосистем. Они были поданы 8 и 29 декабря соответственно, но только на этой неделе их обнародовал Верховный суд Великобритании.

Ещё в августе Epic Games добавила опцию прямых платежей в Fortnite для мобильных устройств, избежав 30 % комиссии, которую Apple и Google требуют в рамках соглашений с разработчиками при публикации приложений в App Store и Google Play.

Обе компании удалили Fortnite со своих торговых площадок, на что Epic ответила антимонопольным иском. Теперь разработчик призывает суд по вопросам конкуренции принять решение о том, что удаление игры из App Store и Google Play было незаконным, как и определённые условия в соглашениях компаний с разработчиками.

Epic Games также хочет, чтобы Fortnite была восстановлена в обоих магазинах, а прямые платежи — разрешены.

Издание GamesIndustry узнало от Epic Games, что компания представит свои доводы в Верховном суде 21 января.

«Мы считаем, что это важный аргумент от имени потребителей и разработчиков из Великобритании и всего мира, на которых влияет злоупотребление Apple и Google рыночной властью, — сказала вице-президент по коммуникациям и политике Тера Рэндалл (Tera Randall). — Epic не требует возмещения убытков от Apple или Google в Великобритании, Австралии или США, она просто стремится к справедливому доступу и конкуренции, которые принесут пользу всем потребителям».

Apple также ответила на запрос журналистов: «На протяжении двенадцати лет App Store помогал разработчикам воплощать их самые яркие идеи в приложения, которые меняют мир. Нашими приоритетами всегда было предоставить клиентам безопасное и надёжное место для загрузки программного обеспечения и применять правила в равной степени ко всем разработчикам. Epic была одним из самых успешных разработчиков в App Store, которая выросла в многомиллиардный бизнес и обслуживает миллионы клиентов iOS по всему миру, включая Великобританию, — заявил представитель компании. — Epic включила функцию в своём приложении, которую судья охарактеризовал как скрытую. Она не была проверена и одобрена Apple, и Epic сделала это с явным намерением нарушить правила App Store, которые в равной степени применяются к каждому разработчику и защищают клиентов. Её безрассудное поведение сделало клиентов пешками, и мы надеемся донести это до суда Великобритании».

Решение по этим делам может впоследствии повлиять на экосистему и других крупных платформ: Xbox, PlayStation, ПК и Nintendo.



