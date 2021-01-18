Война продолжается: Epic Games подала в суд на Apple и Google в Великобритании

Война продолжается: Epic Games подала в суд на Apple и Google в Великобритании

Компания Epic Games расширила текущую судебную тяжбу против Apple и Google, подав новый иск в Великобритании. Разработчик Fortnite продолжает выступать против «злоупотребления доминирующим положением» на рынке мобильных платформ.

Две заявки против Apple и Google являются последним шагом в кампании Epic Games по восстановлению Fortnite в магазинах приложений и изменению способа работы мобильных экосистем. Они были поданы 8 и 29 декабря соответственно, но только на этой неделе их обнародовал Верховный суд Великобритании.

Ещё в августе Epic Games добавила опцию прямых платежей в Fortnite для мобильных устройств, избежав 30 % комиссии, которую Apple и Google требуют в рамках соглашений с разработчиками при публикации приложений в App Store и Google Play.

Обе компании удалили Fortnite со своих торговых площадок, на что Epic ответила антимонопольным иском. Теперь разработчик призывает суд по вопросам конкуренции принять решение о том, что удаление игры из App Store и Google Play было незаконным, как и определённые условия в соглашениях компаний с разработчиками.

Epic Games также хочет, чтобы Fortnite была восстановлена в обоих магазинах, а прямые платежи — разрешены.

Война продолжается: Epic Games подала в суд на Apple и Google в Великобритании

Издание GamesIndustry узнало от Epic Games, что компания представит свои доводы в Верховном суде 21 января.

«Мы считаем, что это важный аргумент от имени потребителей и разработчиков из Великобритании и всего мира, на которых влияет злоупотребление Apple и Google рыночной властью, — сказала вице-президент по коммуникациям и политике Тера Рэндалл (Tera Randall). — Epic не требует возмещения убытков от Apple или Google в Великобритании, Австралии или США, она просто стремится к справедливому доступу и конкуренции, которые принесут пользу всем потребителям».

Война продолжается: Epic Games подала в суд на Apple и Google в Великобритании

Apple также ответила на запрос журналистов: «На протяжении двенадцати лет App Store помогал разработчикам воплощать их самые яркие идеи в приложения, которые меняют мир. Нашими приоритетами всегда было предоставить клиентам безопасное и надёжное место для загрузки программного обеспечения и применять правила в равной степени ко всем разработчикам. Epic была одним из самых успешных разработчиков в App Store, которая выросла в многомиллиардный бизнес и обслуживает миллионы клиентов iOS по всему миру, включая Великобританию, — заявил представитель компании. — Epic включила функцию в своём приложении, которую судья охарактеризовал как скрытую. Она не была проверена и одобрена Apple, и Epic сделала это с явным намерением нарушить правила App Store, которые в равной степени применяются к каждому разработчику и защищают клиентов. Её безрассудное поведение сделало клиентов пешками, и мы надеемся донести это до суда Великобритании».

Решение по этим делам может впоследствии повлиять на экосистему и других крупных платформ: Xbox, PlayStation, ПК и Nintendo.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Видео: ужасы, крики и потусторонний мир в трейлере The Medium с живыми актёрамиВидео: ужасы, крики и потусторонний мир в трейлере The Medium с живыми актёрами
Взлом данных Capcom оказался обширнее, чем считалось ранее — вместо 9 человек пострадали 16 тысячВзлом данных Capcom оказался обширнее, чем считалось ранее — вместо 9 человек пострадали 16 тысяч
Слухи: вместо королевской битвы в Halo Infinite будет расширенный режим Big Team BattleСлухи: вместо королевской битвы в Halo Infinite будет расширенный режим Big Team Battle
В Великобритании PlayStation 5 за полтора месяца опередила продажи PS4 за весь 2020 годВ Великобритании PlayStation 5 за полтора месяца опередила продажи PS4 за весь 2020 год
Показ Resident Evil Village и новости о загадочной «бете»: Capcom анонсировала Resident Evil ShowcaseПоказ Resident Evil Village и новости о загадочной «бете»: Capcom анонсировала Resident Evil Showcase
Блок рекламы


Похожие новости
В Великобритании PlayStation 5 за полтора месяца опередила продажи PS4 за весь 2020 годВ Великобритании PlayStation 5 за полтора месяца опередила продажи PS4 за весь 2020 год
Platinum Games: разработка Bayonetta 3 «продвигается очень хорошо»Platinum Games: разработка Bayonetta 3 «продвигается очень хорошо»
В Epic Games Store началась раздача Night in the Woods, на очереди — Stranded DeepВ Epic Games Store началась раздача Night in the Woods, на очереди — Stranded Deep
Торговая сеть GameStop начала возвращать покупателям деньги даже за вскрытые коробки с Cyberpunk 2077Торговая сеть GameStop начала возвращать покупателям деньги даже за вскрытые коробки с Cyberpunk 2077
Riot Games подтвердила разработку MMO во вселенной League of LegendsRiot Games подтвердила разработку MMO во вселенной League of Legends
Google запустит Stadia ещё в восьми европейских странах. Google запустит Stadia ещё в восьми европейских странах.
Стриминговый игровой сервис Google Stadia появится на iPhone в ближайшие неделиСтриминговый игровой сервис Google Stadia появится на iPhone в ближайшие недели
Рекорд для Xbox в Великобритании: продажи Xbox Series X и S составили 155 тысяч консолей в день запускаРекорд для Xbox в Великобритании: продажи Xbox Series X и S составили 155 тысяч консолей в день запуска
В Google Stadia появилась возможность делиться играми с членами семьиВ Google Stadia появилась возможность делиться играми с членами семьи
Ветеран Activision Blizzard основал издательство Accelerate Games и выпустит следующую Toy SoldiersВетеран Activision Blizzard основал издательство Accelerate Games и выпустит следующую Toy Soldiers
Последние новости
Подгружаем последние новости