Call of Duty уже 12-й год подряд становится самой продаваемой франшизой в США

Аналитическая фирма NPD Group опубликовала информацию о продажах игр на территории Соединённых Штатов Америки за весь 2020 год. Шутер Call of Duty: Black Ops Cold War возглавил рейтинг, в то время как Call of Duty: Modern Warfare заняла второе место. В совокупности Call of Duty 12-й год подряд становится самой продаваемой франшизой года в США .

В то же время Animal Crossing: New Horizons стала третьей самой продаваемой игрой в США , даже с учётом того, что в эти данные не включены цифровые продажи (Nintendo не предоставляет такую информацию). Проект принёс самые высокие продажи в долларовом выражении за один год с 2010-го (предыдущим рекордсменом была Wii Fit Plus).

Super Mario 3D All-Stars закончила год на восьмом месте. Другие крупные эксклюзивы Nintendo Switch также продолжали демонстрировать хорошие продажи — в опубликованном топ-20 присутствуют Mario Kart 8 Deluxe и Super Smash Bros. Ultimate.

The Last of Us Part II была самым продаваемым эксклюзивом PlayStation в 2020 году и шестой самой продаваемой игрой в общем чарте. За полгода продаж она также стала третьим самым продаваемым проектом Sony Interactive Entertainment в США на сегодняшний день, уступив только Marvel’s Spider-Man и God of War 2018 года.

Топ-20 самых продаваемых игр за 2020 год на территории США :

Call of Duty: Black Ops Cold War; Call of Duty: Modern Warfare; Animal Crossing: New Horizons*; Madden NFL 21; Assassin’s Creed Valhalla; The Last of Us Part 2; Ghost of Tsushima; Mario Kart 8 Deluxe*; Super Mario 3D All-Stars*; Final Fantasy VII Remake; Marvel’s Avengers; Marvel’s Spider-Man: Miles Morales; NBA 2K21*; Super Smash Bros. Ultimate*; FIFA 21; Mortal Kombat 11; Dragon Ball Z: Kakarot; MLB: The Show 20; Cyberpunk 2077*; Tony Hawk’s Pro Skater 1+2;

*цифровые продажи не включены