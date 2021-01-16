Предновогодний тизер, особенности Xbox-версий и новости разработки: PR-менеджер S.T.A.L.K.E.R. 2 обратился к игрокам

Предновогодний тизер, особенности Xbox-версий и новости разработки: PR-менеджер S.T.A.L.K.E.R. 2 обратился к игрокам

PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров в обращении к игрокам на официальном сайте Xbox рассказал подробнее о предновогоднем тизере S.T.A.L.K.E.R. 2 и амбициях команды разработки.

Напомним, в ночь с 30 на 31 декабря 2020 года GSC Game World порадовала всех поклонников серии первым роликом S.T.A.L.K.E.R. 2 с демонстрацией сцены на движке игры.

Видео показывает мир глазами нового протагониста — сталкера под псевдонимом Скиф. По словам Бочарова, герой и его действия «сформируют следующую грандиозную главу в истории Зоны».

События ролика разворачиваются на окраине Припяти, в полуразрушенной школе, где Скиф надеется укрыться от выброса. Бочаров также подтвердил, что в темноте здания прячется кто-то знакомый.

Предновогодний тизер, особенности Xbox-версий и новости разработки: PR-менеджер S.T.A.L.K.E.R. 2 обратился к игрокам

Что касается амбиций разработчиков, то команда «стремится выпустить продукт высочайшего уровня качества для всех анонсированных платформ». Кроме того, производство «продвигается гладко».

«Мы рады видеть, как благодаря быстрому SSD, поддержке трассировки лучей (на Series X и S) и разрешению 4K (Series X) S.T.A.L.K.E.R. 2 складывается в тот незабываемый опыт, который был нами обещан изначально», — заключил Бочаров.

S.T.A.L.K.E.R. 2 создаётся для PC, Xbox Series X и S. Даты выхода пока нет, но Бочаров ещё раз заверил, что с первого же дня запуска проект станет частью библиотеки Xbox Game Pass.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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