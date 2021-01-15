Разработчики Outriders назвали системные требования игры и рассказали об особенностях ПК-версии

Мы уже писали, что грядущий кооперативный шутер Outriders получит поддержку DLSS и других технологий NVIDIA. Теперь компания Square Enix и студия People Can Fly представили официальные системные требования наряду с информативным роликом и массой сведений об особенностях игры, эксклюзивных для ПК.

Для начала скажем о системных требованиях. Во-первых, игра требует наличия Windows 10 и 70 Гбайт свободного места на диске. Далее идут отличия в зависимости от настроек качества. Минимальные настройки в разрешении 720p требуют такой системы для исполнения при 60 кадрах/с:

процессор: Intel Core i5-3470 или AMD FX-8350;

Core i5-3470 или AMD FX-8350; оперативная память: 8 Гбайт;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti или AMD Radeon R9 270X;

версия DirectX: 11.

Рекомендуемая система для игры в разрешении 1080p при высоких настройках качества и 60 кадрах/с выглядит уже заметно внушительнее, но всё же по современным меркам скромна:

процессор: Intel Core i7-7700 или AMD Ryzen 5 1600;

Core i7-7700 или AMD Ryzen 5 1600; оперативная память: 16 Гбайт;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Гбайт) или AMD Radeon RX 480 (8 Гбайт);

версия DirectX: 12.

Процессор и видеокарта, требуемые для запуска игры в 4K при 60 кадрах/с и максимальных настройках качества, пока не называются, но объём ОЗУ остаётся прежним — 16 Гбайт. Кстати, в ролике приводятся сравнения качества картинки во всех трёх базовых режимах.

Также Outriders позволит игрокам на ПК менять графические настройки, выжимая всё из своей системы. Можно будет выбирать разрешение и степень прорисовки, а также синхронизацию кадров. Работе на ультрашироких мониторах даже посвящено отдельное видео:

Среди графических настроек присутствует выбор качества эффектов, текстур, теней, постобработки, тумана, полноэкранного сглаживания и дистанции прорисовки. Разумеется, можно будет менять привязку клавиш как для связки мыши и клавиатуры, так и для контроллеров. Также можно будет менять интерфейс.

Интересно, что игра будет представлена на 13 языках, причём на русском она предложит полный дубляж вдобавок к переводу интерфейса и субтитров. Поддерживается полностью кроссплатформенная игра для всех версий, динамическое изменение разрешения для стабилизации производительности, а также технологии NVIDIA DLSS и Ansel. Упомянули разработчики и поддержку подсветки игровой периферии Razer Chroma RGB, а также коллекционные карточки и фоны в Steam.

Демоверсия Outriders будет доступна уже 25 февраля бесплатно для всех пользователей. Запуск кооперативного шутера с ролевыми элементами на ПК (в Steam и Epic), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и Xbox Series S состоится 1 апреля 2021 года, а позднее, в том же году, — и в потоковой службе Google Stadia.



