Показ Resident Evil Village и новости о загадочной «бете»: Capcom анонсировала Resident Evil Showcase

Показ Resident Evil Village и новости о загадочной «бете»: Capcom анонсировала Resident Evil Showcase

Японское издательство Capcom в своём официальном микроблоге анонсировало Resident Evil Showcase — специальную трансляцию, посвящённую демонстрации Resident Evil Village и франшизе в целом.

Resident Evil Showcase начнётся 22 января в 1:00 по московскому времени. Хронометраж передачи не уточняется, но следить за ходом мероприятия можно будет на YouTube и Twitch, а также в Facebook и Twitter.

В рамках шоу ожидается «экскурсия по Resident Evil Village, включающая новый трейлер и мировую премьеру геймплея». Проводником выступит блогер Бритни Бромбахер (Brittney Brombacher).

Показ Resident Evil Village и новости о загадочной «бете»: Capcom анонсировала Resident Evil Showcase

Помимо Resident Evil Village, на Resident Evil Showcase планируют озвучить «ещё много» новостей, связанных с франшизой. Например, об открывшейся на официальном сайте Resident Evil записи на закрытое бета-тестирование неизвестного проекта.

Испытания пройдут на PS4 и Xbox One, однако благодаря технологии обратной совместимости в «бете» смогут принять участие и владельцы консолей нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X.

По случаю анонса Resident Evil Showcase также был опубликован 30-секундный тизер предстоящего шоу. Несмотря на скромную продолжительность, ролик содержит сразу несколько новых кадров, включая геймплейных.

Релиз Resident Evil Village ожидается в текущем году на PC, PS5 и Xbox Series X, однако на Tokyo Game Show 2020 Online разработчики пообещали постараться портировать игру на PS4 и Xbox One.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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