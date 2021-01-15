Видео: ужасы, крики и потусторонний мир в трейлере The Medium с живыми актёрами

Видео: ужасы, крики и потусторонний мир в трейлере The Medium с живыми актёрами

Польская студия Bloober Team опубликовала свежий трейлер своего психологического ужастика The Medium. В ролике участвуют живые актёры, а за его производство ответственен аниматор и режиссёр-постановщик Томаш Багиньский (Tomasz Baginski).

Начинается видео с того, что главная героиня Марианна сидит в заброшенном отеле-пансионате, куда прибыла для расследования убийства маленькой девушки, которую часто видит во снах. С жертвой главная героиня сталкивается как в обычной реальности, так и потусторонней — одновременное исследование двух миров станет главной особенностью The Medium.

Кроме того, трейлер проносит зрителей по разнообразным локациям: помимо упомянутого отеля, в ролике демонстрируют леса, поля и городскую площадь. Ещё в кадре появляется Пасть — чудовище, которое обитает в параллельной реальности.

The Medium выйдет 28 января 2021 года на ПК, Xbox Series X и Xbox Series S. Недавно стало известно, что в игре реализована технология трассировки лучей.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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