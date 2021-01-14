Руководитель CD Projekt RED: отток кадров из студии не увеличился после релиза Cyberpunk 2077

Проблемный релиз Cyberpunk 2077 привёл к тому, что на CD Projekt RED обрушилась масса критики. Недовольными были не только пользователи и инвесторы, но и сотрудники CDPR — им не понравилась политика руководства студии, о чём стало известно из беседы работников CDPR с главами компании. Однако массовый отток кадров из CD Projekt RED после релиза Cyberpunk 2077 не произошёл. Об этом в недавнем интервью заявил генеральный директор Адам Кичиньский (Adam Kici?ski).

В разговоре с польским изданием PAP Biznes руководитель сказал, что не заметил увеличения текучки кадров после релиза киберпанкового ролевого экшена. А затем он добавил: «Тем не менее, в игровом секторе вполне естественно, что после завершения многолетнего проекта отдельные сотрудники, работавшие над этой игрой, рассмотрят возможность смены работодателя».

В том же интервью глава CDPR сообщил о патчах для Cyberpunk 2077, выпуск которых идёт по плану, и возвращении игры в PlayStation Store. Впрочем, куда подробнее об этом уже успел рассказать соучредитель CD Projekt RED Марчин Ивиньский (Marcin Ivinski) в недавнем выступлении. Он показал дорожную карту обновлений и поведал о совместных трудах с Sony по возвращению Cyberpunk 2077 в PS Store.



