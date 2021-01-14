Take-Two отказалась от покупки Codemasters — студию, скорее всего, приобретёт Electronic Arts

В ноябре прошлого года стало известно, что издательство Take-Two Interactive решило купить Codemasters за $956 млн. Спустя месяц к торгам подключилась Electronic Arts, которая предложила большую сумму — $1,2 млрд. И, похоже, британская студия достанется именно ЕА.

Как передаёт портал Video Games Chronicle, Take-Two Interactive с согласия совета директоров вышла из торгов и аннулировала свой предварительный договор с Codemasters, сославшись на один из его пунктов: британская студия должна провести собрание акционеров по поводу потенциальной сделки с Take-Two не позднее 12 января. Так как заседание не состоялось, издательство отозвало своё предложение.

Получается, на текущий момент среди покупателей осталась только Electronic Arts, готовая заплатить $1,2 млрд. Вместе с Codemasters в распоряжение ЕА попадут многие известные бренды, включая DiRT и GRID, а также право выпускать проекты по лицензии F1. Тем временем Take-Two заявила, что «продолжит использовать органические и другие возможности, которые смогут стимулировать долгосрочный рост компании и принести результаты её акционерам».



