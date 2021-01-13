Взлом данных Capcom оказался обширнее, чем считалось ранее — вместо 9 человек пострадали 16 тысяч

Компания Capcom предоставила более подробные сведения о последствиях хакерской атаки, которая произошла в прошлом году. Число пострадавших оказалось гораздо выше, чем сообщалось ранее.

Японский издатель подтвердил, что стал жертвой такой атаки ещё в ноябре: хакерская организация Ragnar Locker получила доступ к личным данным, отчётам о продажах и другим финансовым сведениям, а также информации о предстоящих выпусках игр.

В то время компания заявила, что был получен доступ к личной информации девяти нынешних и бывших сотрудников, и что это могло затронуть не более 350 тыс. человек, включая деловых партнёров, бывших сотрудников и клиентов. В свежем пресс-релизе Capcom обновила сведения о ситуации. Она уточнила, что была скомпрометирована личная информация 16 406 человек: 3 248 деловых партнёров, 9 164 бывших сотрудников и связанных сторон и 3 994 нынешних сотрудников и связанных сторон. Злоумышленники получили доступ к именам, адресам электронной почты, номерам телефонов, почтовым адресам и информации о персонале.

Capcom повторила, что хакеры не получили доступ к финансам затронутых людей, поскольку все онлайн-транзакции обрабатываются сторонним поставщиком услуг — издатель не хранит эту информацию у себя.

Компания также увеличила максимальное количество потенциально затронутых людей до 390 тыс. человек. Capcom на связи с теми, кто, как было подтверждено, пострадал от атаки, и продолжит расследовать, какая ещё личная информация могла утечь. Она также сотрудничает с властями Японии и США , чтобы полностью изучить последствия взлома, и работает над улучшением своей безопасности.

Из ноябрьской утечки стало известно, что в разработке находится версия Resident Evil Village для PlayStation 4 и Xbox One, релиз которой планировался на конец апреля 2021 года. Кроме того, информация о демоверсии Monster Hunter Rise утекла до её официального анонса. Согласно сведениям из файлов Capcom, игра выйдет на ПК в октябре текущего года. Напомним, что релиз Monster Hunter Rise состоится на Nintendo Switch 26 марта.



