Почти ремастер: игрок показал, как меняется TES III: Morrowind, если установить более 300 модов

Почти ремастер: игрок показал, как меняется TES III: Morrowind, если установить более 300 модов

Энтузиасты нередко преображают игры до неузнаваемости с помощью большого количества модификаций. Например, в июне прошлого года один пользователь установил почти 400 модов для TES V: Skyrim. А сейчас похожим образом поступил автор YouTube-канала Mr. Moonshine, только уже с другой игрой серии. Он решил проверить, насколько удастся улучшить The Elder Scrolls III: Morrowind с помощью фанатских проектов. Результатами энтузиаст поделился в свежем ролике.

В своём эксперименте Mr. Moonshine использовал движок с открытым исходным кодом OpenMW — улучшенную версию Gamebryo 2002 года из третьей части TES. Он позволяет создавать и устанавливать модификации для The Elder Scrolls III: Morrowind, то есть выступает в качестве основы.

Все моды, которые загрузил энтузиаст, указаны в списке по ссылке. Если исключить дополнения, то получится 322 проекта. Они помогли значительно преобразить визуальную составляющую Morrowind. Игра получила улучшенные текстуры и тени, увеличенную дальность прорисовки, более детализированные объекты окружения и так далее. К сожалению, автор видео показал лишь отдельные статичные кадры, поэтому неизвестно, как установка множества модов повлияла на производительность.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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