Польское управление защиты прав потребителей проверит CD Projekt RED в связи с жалобами на Cyberpunk 2077

Неприятности с премьерой ролевого боевика Cyberpunk 2077 не прекращаются. Как оказалось, проблемный релиз игры заинтересовал даже UOKiK — Управление по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей Польши . Если компания будет признана виновной, то может быть наказана штрафом в размере до 10 % от доходов за весь прошлый год.

Если в случае версий для ПК Cyberpunk 2077 получил хорошие или даже очень хорошие оценки (несмотря на имеющиеся проблемы), то консольные издания оказались крайне недоработанными в техническом плане, особенно на базовых системах Xbox One и PS4. Часть пользователей сочла их абсолютно неиграбельными из-за проблем с производительностью и массы багов. Поэтому эти игроки запросили возврат средств, а Sony даже решила временно снять игру с продажи в PlayStation Store. Кроме того, из-за проблем с ролевым экшеном стоимость акций CD Projekt RED рухнула, что привело к коллективным искам инвесторов против компании. А теперь и UOKiK заинтересовалась проблемами Cyberpunk 2077.

Об этом сообщило польское издание Dziennik Gazeta Prawna. Представитель UOKiK Малгожата Челох (Ma?gorzata Cieloch) пояснила ситуацию. По её словам, речь идёт, прежде всего, о проверке хода работы над обещанными заплатками, которые должны сделать консольные версии проекта приемлемыми для игры:

«Мы попросили компанию объяснить проблемы с игрой и предпринятые ею действия. Мы проверим, как разработчики трудятся над исправлением или устранением проблем, из-за которых невозможно играть на консолях, а также как компания намерена действовать по отношению к потребителям, которые подали жалобы и недовольны покупкой из-за отсутствия возможности насладиться игрой на их платформах вопреки прежним заверениям создателей».

На данный момент сложно сказать, будет ли CD Projekt RED наказана. Решение в этом случае будет зависеть от того, какие объяснения получат представители UOKiK. Компания, конечно, не сможет игнорировать подобную проверку, поскольку решение президента UOKiK может, как уже отмечалось, повлечь за собой штраф до 10 % от годовой выручки. Это, конечно, худший и маловероятный сценарий, но чего только не случается.

Вероятно, в скором времени мы услышим подробности об этом деле. Напомним: несмотря на множество неразберих и проблем, продажи Cyberpunk 2077 идут очень хорошо. Всего через 10 дней с момента выхода игра привлекла 13 миллионов покупателей (уже с учётом волны возвратов).



