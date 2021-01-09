Microsoft пообещала, что отсутствующие Final Fantasy в Xbox Game Pass всё ещё появятся

Корпорация Microsoft заверила поклонников Final Fantasy, что в Xbox Game Pass появится ещё больше игр из этой франшизы. Ещё в 2019 году она объявила о том, что почти все они попадут в каталог сервиса, но так и не выполнила обещание.

Общаясь с изданием TrueAchievements, представитель Microsoft подтвердил, что недостающие части Final Fantasy, анонсированные на X019, всё ещё планируется добавить в Xbox Game Pass.

«Как мы объявили на X019, мы рады представить геймерам франшизу Final Fantasy с Xbox Game Pass, — сказал он. — Мы делали это в течение 2020 года и продолжим делать это в 2021 году и далее. Мы с нетерпением ждём возможности в будущем объявить конкретные даты запуска [в сервисе] новых игр Final Fantasy».

Мероприятие X019 состоялось в ноябре 2019 года. На нём Microsoft и Square Enix объявили о том, что многочисленные игры серии Final Fantasy появятся в Xbox Game Pass и будут доступны подписчикам на консолях Xbox. В течение 2020 года они действительно добавили некоторые из них, но далеко не все. Лишь пять Final Fantasy присутствуют в каталоге сервиса в настоящий момент: Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII Remastered, Final Fantasy IX и Final Fantasy XV (плюс многопользовательская Final Fantasy XV: Comrades).

Microsoft и Square Enix ещё предстоит добавить в Xbox Game Pass Final Fantasy X: HD Remastered, Final Fantasy X-2: HD Remastered, Final Fantasy XII: The Zodiac Age, Final Fantasy XIII, Final Fantasy XIII-2 и Lightning Returns: Final Fantasy XIII.



