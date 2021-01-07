Приставки Nintendo Wii U и 3DS лишатся поддержки Netflix летом этого года

Японская компания Nintendo прекратит поддержку сервиса потокового видео Netflix на своих игровых консолях Wii U и 3DS летом этого года. Как указывает ресурс Nintendo Life, производитель игровых консолей уже удалил соответствующие приложения сервиса для этих приставок из своих цифровых магазинов.

Японская игровая компания сообщила, что у старых пользователей останется возможность переустановить приложение Netflix.

«С 31 декабря 2020 года новые пользователи не смогут загрузить из цифрового магазина Nintendo eShop приложение Netflix и установить его на свои игровые консоли Wii U и Nintendo 3DS. Однако у тех, кто приложением уже пользовался, останется возможность переустановить его заново. Поддержка сервиса Netflix продлится до 30 июня 2021 года. Спасибо всем, кто пользовался данным сервисом на наших платформах», — указано на сайте Nintendo.

К слову, поддержка Netflix на гибридной приставке Nintendo Switch, вышедшей на рынок ещё в 2017 году, так до сих пор и не появилась. Даже несмотря на многочисленные просьбы владельцев этих консолей. Появится ли она в будущем — не сообщается. Последние комментарии по поводу такой вероятности давались компанией в 2019 году. Но с тех пор — полная тишина.



