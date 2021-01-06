Кооперативный шутер Outriders перенесли на 1 апреля, зато до релиза выйдет демоверсия

Кооперативный шутер Outriders перенесли на 1 апреля, зато до релиза выйдет демоверсия

Издательство Square Enix и студия-разработчик People Can Fly в официальном микроблоге своего кооперативного шутера Outriders объявили об очередном переносе даты выхода игры.

Напомним, первоначально релиз Outriders ожидался летом 2020 года, затем — ближе к запуску консолей нового поколения в ноябре, а до недавнего времени — 2 февраля 2021-го.

Отныне же выпуск Outriders назначен на 1 апреля 2021 года. В указанный день игра поступит в продажу для PC (Steam, EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, тогда как версия для Google Stadia появится позже.

В прикреплённом ниже обращении разработчики заверили, что используют свалившееся на них дополнительное время с пользой: проект ждёт дальнейшая полировка и обстоятельная подготовка к запуску.

Кооперативный шутер Outriders перенесли на 1 апреля, зато до релиза выйдет демоверсия

Текст обращения разработчиков

Помимо прочего, Square Enix и People Can Fly анонсировали демоверсию Outriders. «Пробник» выйдет 25 февраля и предложит начало сюжетной кампании (одиночный режим и кооператив), а также перенос прогресса в релизное издание.

«Мы считаем важным дать возможность ознакомиться с новой интеллектуальной собственностью вроде Outriders до выхода. Так каждый сможет решить, предзаказывать проект, покупать и играть ли вообще», — прокомментировали разработчики.

В Outriders обещают кооперативный режим с поддержкой до трёх человек, «увлекательную историю в ярком и необычном мире», четыре класса персонажей, напряжённые перестрелки и ролевые элементы.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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