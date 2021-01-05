В Сеть раньше времени попали дата выхода и список трофеев первого дополнения к Immortals Fenyx Rising

В Сеть раньше времени попали дата выхода и список трофеев первого дополнения к Immortals Fenyx Rising

В австралийском сегменте цифрового магазина Nintendo eShop раньше времени появилась страница дополнения «Новый бог» к Immortals Fenyx Rising с указанием точной даты выхода.

Напомним, «Новый бог» представляет собой первое из трёх запланированных сюжетных расширений для Immortals Fenyx Rising. Аддон входит в состав сезонного абонемента, обладателям которого достанется бесплатно.

Согласно утечке, дополнение станет доступно уже 21 января текущего года. Ни разработчики из Ubisoft Quebec, ни издательство Ubisoft эту информацию пока не прокомментировали.

Вдобавок к дате выхода в Сеть просочился и список достижений грядущего расширения. Если верить порталу PSNProfiles, «Новый бог» насчитывает шесть дополнительных трофеев.

В Сеть раньше времени попали дата выхода и список трофеев первого дополнения к Immortals Fenyx Rising

События «Нового бога» разворачиваются после финала Immortals Fenyx Rising. Поднявшись на Олимп, Феникс столкнётся с организованными небожителями «эпическими испытаниями».

По словам разработчиков Immortals Fenyx Rising, упомянутые проверки олимпийцев «изменят судьбу как самого протагониста, так и всего пантеона». Как именно, на данный момент не уточняется.

Immortals Fenyx Rising поступила в продажу 3 декабря 2020 года для PC (Uplay, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch и сервиса Google Stadia.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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