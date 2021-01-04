Моддер добавил в Cyberpunk 2077 режим от третьего лица, но работает он пока с перебоями

Мододел Йелле Баккер (Jelle Bakker) добавил в ролевой шутер Cyberpunk 2077 не предусмотренный разработчиками вид от третьего лица. Модификация доступна для скачивания на сайте Nexus Mods.

На то, как выглядит главный герой Cyberpunk 2077 со стороны, фанаты могли посмотреть ещё в середине декабря 2020 года благодаря ролику Cineagle. Теперь же у пользователей появилась возможность опробовать этот режим лично.

Ролевой боевик CD Projekt RED не предназначен для функционирования от третьего лица, поэтому анимации протагониста не всегда выглядят презентабельно, а периодически вовсе дают сбой.

Кроме того, сообщается, что работа над модификацией ещё не закончена — автор собирается устранять недочёты режима и многочисленные баги (например, исчезновение головы героя).

Для установки режима от третьего лица понадобится модификация Cyber Engine Tweaks, которая исправляет ряд ошибок, а также даёт доступ к консоли и меню отладки Cyberpunk 2077.

Загрузив мод для мужской или женской версии Ви (пол определяет высоту шеи персонажа) и скинув файлы в папку по адресу (Cyberpunk 2077binx64), пользователь сможет активировать вид, нажав в игре кнопку B.

Cyberpunk 2077 вышла 10 декабря 2020 года на PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS4, Xbox One, а также в сервисах GeForce Now и Google Stadia. Первое бесплатное дополнение заявлено на начало 2021-го, но к сроку, скорее всего, не успеет.



