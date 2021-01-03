Microsoft попросила AMD помочь устранить дефицит Xbox Series X

Спустя почти три месяца после выпуска Xbox Series X и S компания Microsoft всё ещё не может удовлетворить высокий спрос на свои новые консоли: ожидается, что дефицит запасов продлится, как минимум, до апреля 2021 года. Но в новом подкасте Microsoft с главой программы Xbox Live Ларри Хрибом (Larry Hryb) руководитель Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) заверил поклонников, что компания трудится не покладая рук, чтобы расширить запасы Xbox Series X.

При этом руководитель сообщил, что он даже обратился к AMD, чтобы подтолкнуть производителя однокристальных систем нарастить производство с целью удовлетворения спроса. «Некоторые люди спрашивают: "Почему вы не выпустили больше? Почему не начали раньше? Почему не накопили заранее достаточных запасов?" И тому подобное. Всё это сводится на деле до физики и техники. Мы не сдерживаем производство: мы изготавливаем консоли так быстро, как можем. У нас есть все сборочные линии. На прошлой неделе я разговаривал по телефону с Лизой Су (Lisa Su) из AMD и обсуждал один вопрос: "Как нам получить больше чипов? " Так что мы постоянно работаем в этом направлении», — отметил господин Спенсер.

AMD производит однокристальные систем как для Xbox Series X, так и для Series S, при этом они состоят из 8-ядерного процессора AMD Zen 2 и графики с архитектурой RDNA 2. Если AMD увеличит производство этих чипов, Microsoft сможет (теоретически) изготовить больше консолей. Но не только консоли Xbox используют чипы AMD. PlayStation 5 полагается на похожую однокристальную систему от AMD — Sony тоже страдает от дефицита поставок новой приставки.

«И дело не только в нас: игры действительно стали гораздо популярнее в 2020 году, — отметил господин Спенсер. — Очевидно, PlayStation 5 испытывает тоже большой дефицит. Если взглянуть на видеокарты от AMD и NVIDIA, то и там наблюдается подобная ситуация. Сейчас просто проявляется большой интерес к играм, и реализация консолей — лишь один из признаков. Продажи игр быстро растут, а нового "железа" не хватает. Но мы работаем изо всех сил. Отвечающие за это команды невероятно преданы делу, и я ценю терпение людей, пока мы работаем над тем, чтобы выпускать больше систем».



