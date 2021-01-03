Опубликованы свежие изображения из экранизации Uncharted

На официальной странице в Твиттере экранизации Uncharted (в кинопрокат картина должна выйти под именем «Неизведанное: Удача Дрейка») был опубликован ряд кадров, некоторые из которых выглядят загадочными. Такой подарок создатели решили сделать поклонникам, подписав: «Новый год. И новые приключения ждут».

На фотографиях крупным планом изображены старинная карта мира, статуя всадника с крестом на щите и некий украшенный драгоценными камнями крест — похоже, этот артефакт будет играть некоторую значимую роль в фильме. На одной из фотографий он, похоже, используется в качестве ключа — но кто его использует, понять невозможно.

У экранизации Uncharted было довольно проблемное производство. Первоначально фильм планировали к выпуску в 2016 году, но проект прошёл через многочисленные задержки, изменения концепции, смену режиссёров и актёров после первоначального анонса более 10 лет назад. Съёмки картины завершились 29 октября 2020 года.

В фильме снимались Том Холланд (Tom Holland) и Марк Уолберг (Mark Walhberg) соответственно в роли Натана Дрейка и Виктора Салливана. Помимо них, в проекте также принимали участие София Тейлор Али (Sophia Taylor Ali) в роли Хлои Фрейзер, Тати Габриэль (Tati Gabrielle) в роли Брэддока и Антонио Бандерас (Antonio Banderas) в неизвестной пока роли.

Фильмы, основанные на видеоиграх, имеют, мягко говоря, сомнительную репутацию. Однако господин Холланд сказал в сентябре 2020 года, что производство идёт хорошо и что в фильме воплощается всё, о чём актёр когда-либо мечтал. Нынешний сопрезидент Naughty Dog Нил Дракманн (Neil Druckmann) тоже одобрил работу Тома Холланда во время съёмок Uncharted.

В настоящее время «Неизведанное: Удача Дрейка» должен появиться на больших экранах 16 июля. Хочется надеяться, что мы в самом деле получим редкое хорошее приключенческое кино по мотивам игры, а не очередное творение в духе «Tomb Raider: Лара Крофт» 2018 года.



