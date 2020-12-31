Расширение Elite Dangerous: Odyssey выйдет 21 апреля

Согласно странице дополнения Elite Dangerous: Odyssey в Steam, оно поступит в продажу 21 апреля 2021 года. Компания Frontier Developments ранее не делала официального заявления касательно точной даты выхода этого масштабного DLC, а ограничивалась лишь примерным окном — начало 2021 года.

Elite Dangerous: Odyssey позволит высаживаться на тысячи планет и исследовать их в качестве командира, посещать поселения и заставы, а также общаться с NPC. Кроме того, по всей галактике станут доступны социальные центры, где игроки смогут общаться друг с другом, планировать дальнейшие действия, создавать союзы, пользоваться различными услугами, покупать и улучшать снаряжение и оборудование.

Вместе с тем в игре появятся новые типы заданий, включая дипломатию, торговлю, шпионские и боевые миссии от первого лица, где вам предстоит использовать арсенал пехотного вооружения. Кроме того, будет и режим с многоуровневым сражением — в такой стычке сойдутся командиры, наземная техника и космические корабли.

Elite Dangerous: Odyssey выйдет на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Игра также доступна на PlayStation 5 и Xbox Series X и S по обратной совместимости.



