Edge: разработчики Hollow Knight: Silksong до сих пор не определились со сроками выхода игры

Сегодня, 31 декабря, в продажу поступил последний в уходящем году номер журнала Edge. Как и было обещано, выпуск содержит предварительный обзор грядущего экшен-платформера Hollow Knight: Silksong.

Напомним, разработчики Hollow Knight: Silksong из австралийской студии Team Cherry показали сотрудникам Edge новые скриншоты (некоторые из них прикреплены ниже) и демо игры, а также поделились свежими подробностями.

Самое главное — создатели Hollow Knight: Silksong до сих пор не определились с датой выхода. В соответствующей графе на одной из страниц журнала значится лишь TBA (то бишь будет объявлена позже).

Список целевых платформ Hollow Knight: Silksong, как выяснилось, тоже пока не окончательный: через какое-то время после релиза на PC (Steam) и Nintendo Switch игра заглянет и на другие системы.

Изображения Hollow Knight: Silksong из нового выпуска Edge

Что касается самой игры, то принцесса Хорнет (главная героиня) обещает быть более быстрой и ловкой, нежели Рыцарь из Hollow Knight. Протагонистка также оказалась выше, из-за чего команде пришлось слегка увеличить местные пещеры.

По словам разработчиков, при прохождении сиквела знание Hollow Knight не требуется. Со времени последней встречи Хорнет растеряла почти все свои силы и в Silksong занимается их восстановлением.

В Team Cherry также обещают знакомство с новыми и старыми системами на старте игры, более вариативные локации, около 100 скамеек (контрольных точек) и музыку от композитора первой части Кристофера Ларкина (Christopher Larkin).



