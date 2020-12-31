Глава маркетинга From Software намекнул, что 2021 год не останется без новостей об Elden Ring

Глава маркетинга From Software намекнул, что 2021 год не останется без новостей об Elden Ring

Менеджер From Software по маркетингу и коммуникациям Ясухиро Китао (Yasuhiro Kitao) у себя в микроблоге поблагодарил фанатов за поддержку Elden Ring и намекнул на новости о проекте в 2021 году.

Напомним, в результате активности поклонников на прошедшей церемонии The Game Awards 2020 амбициозный ролевой экшен From Software удостоился звания самой ожидаемой игры.

«Благодаря тем, кто играет в наши игры и продолжает спрашивать с нас высокий уровень качества, мы полны энтузиазма и способны бесстрашно двигать разработку вперёд», — написал Китао.

Глава маркетинга From Software также пожелал игрокам встретить Новый год «в хорошем настроении и добром здравии», потому что студия планирует встретиться с геймерами в 2021-м.

Глава маркетинга From Software намекнул, что 2021 год не останется без новостей об Elden Ring

Само по себе высказывание Китао конкретных планов From Software не раскрывает, однако намекает, что 2021 год для поклонников творчества японской студии будет более насыщенным, нежели уходящий.

Вопреки многочисленным слухам, за все 12 месяцев подходящего сегодня к концу 2020 года Elden Ring не удостоилась ни единого показа или трейлера — лишь короткого сообщения с благодарностью за созданный вокруг игры ажиотаж.

Elden Ring готовится для PC, PS4 и Xbox One. Официальных сроков выхода у проекта пока нет, но, по слухам, разработка вышла на финишную прямую, а до следующей демонстрации и даже релиза осталось не так долго.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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