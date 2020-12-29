Platinum Games: разработка Bayonetta 3 «продвигается очень хорошо»

Bayonetta 3 анонсировали ещё в конце 2017 года в качестве эксклюзива Nintendo Switch. С тех пор новости об игре почти не поступали, однако ещё в мае 2020-го старший вице-президент Platinum Games Хидеки Камия (Hideki Kamiya) успокоил всех фанатов серии. Он заявил, что третья часть не отменена, а сейчас рассказал о прогрессе в её производстве. По словам руководителя, разработка «продвигается очень хорошо».

Соответствующий комментарий Камия дал японскому журналу Famitsu (перевод издания Gematsu): «Во-первых, многих людей беспокоит судьба Bayonetta 3, учитывая, что с момента анонса не было никакой свежей информации. Но проверка новых [игровых] систем проходит отлично, и разработка продвигается очень хорошо. Во-вторых, [производство] Project G.G. начало двигаться, так что ждите проект с нетерпением».

Когда поступят какие-то более конкретные новости о двух упомянутых играх, Хидеки Камия не рассказал. Возможно, Platinum Games поделится деталями в 2021 году.

Дата релиза Bayonetta 3, как и Project G.G., не раскрывается.



