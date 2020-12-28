Dbrand выпустит чёрные лицевые панели для PS5, даже несмотря на риск судебного иска от Sony

Dbrand выпустит чёрные лицевые панели для PS5, даже несмотря на риск судебного иска от Sony

Игровая консоль Sony PlayStation 5 заключена в достаточно габаритный корпус, неоднозначно принятый рынком, и выпускается в единственном цветовом исполнении, где центральная часть чёрная, а боковые панели — белые с голубой подсветкой изнутри.

Вполне объяснимо, что некоторые игроки желают получить устройство в более традиционном исполнении. Им на помощь пришла канадская компания по редизайну Dbrand, анонсировавшая лицевые панели для PlayStation 5 в матовом чёрном исполнении.

Как сообщается, эти детали для цифровой и дисковой версий PS5 уже поступили в массовое производство и будут доступны в 2021 году. Цены пока не называются, а заказы компания начнёт принимать, когда накопится достаточный объём запасов в штаб-квартире в Торонто. Позже Dbrand также предложит комплекты стилевых модификаций для консоли и контроллера.

Dbrand выпустит чёрные лицевые панели для PS5, даже несмотря на риск судебного иска от Sony

Ещё до поступления PS5 в розничную продажу, Dbrand принимала предварительные заказы на аксессуары для редизайна PS5. Но затем они были отменены по причине небезупречного вида консоли: прослеживались белые незакрытые детали.

Dbrand выпустит чёрные лицевые панели для PS5, даже несмотря на риск судебного иска от Sony

Другая британская компания VGC пыталась продавать нестандартные лицевые панели для PS5 через Интернет, но Sony подала на них в суд за нарушение прав на товарный знак. Интересно, как Dbrand решает проблемы интеллектуальной собственности? Но очевидно одно: на её альтернативных лицевых панелях нет логотипа PS5.

Dbrand выпустит чёрные лицевые панели для PS5, даже несмотря на риск судебного иска от Sony

Когда у Dbrand спросили, опасается ли она о возможных юридических проблемах с Sony, компания ответила: «Пусть попытаются». А когда другой пользователь поинтересовался, каков план избежать повестки в суд, то получил ответ: «Хорошая попытка, Sony». Приобрести консоль PlayStation 5 всё ещё затруднительное — подготовленные Sony запасы оказались недостаточными для успешного старта продаж и пополняются достаточно медленно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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