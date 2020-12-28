Dbrand выпустит чёрные лицевые панели для PS5, даже несмотря на риск судебного иска от Sony

Игровая консоль Sony PlayStation 5 заключена в достаточно габаритный корпус, неоднозначно принятый рынком, и выпускается в единственном цветовом исполнении, где центральная часть чёрная, а боковые панели — белые с голубой подсветкой изнутри.

Вполне объяснимо, что некоторые игроки желают получить устройство в более традиционном исполнении. Им на помощь пришла канадская компания по редизайну Dbrand, анонсировавшая лицевые панели для PlayStation 5 в матовом чёрном исполнении.

Как сообщается, эти детали для цифровой и дисковой версий PS5 уже поступили в массовое производство и будут доступны в 2021 году. Цены пока не называются, а заказы компания начнёт принимать, когда накопится достаточный объём запасов в штаб-квартире в Торонто. Позже Dbrand также предложит комплекты стилевых модификаций для консоли и контроллера.

Ещё до поступления PS5 в розничную продажу, Dbrand принимала предварительные заказы на аксессуары для редизайна PS5. Но затем они были отменены по причине небезупречного вида консоли: прослеживались белые незакрытые детали.

Другая британская компания VGC пыталась продавать нестандартные лицевые панели для PS5 через Интернет, но Sony подала на них в суд за нарушение прав на товарный знак. Интересно, как Dbrand решает проблемы интеллектуальной собственности? Но очевидно одно: на её альтернативных лицевых панелях нет логотипа PS5.

Когда у Dbrand спросили, опасается ли она о возможных юридических проблемах с Sony, компания ответила: «Пусть попытаются». А когда другой пользователь поинтересовался, каков план избежать повестки в суд, то получил ответ: «Хорошая попытка, Sony». Приобрести консоль PlayStation 5 всё ещё затруднительное — подготовленные Sony запасы оказались недостаточными для успешного старта продаж и пополняются достаточно медленно.



