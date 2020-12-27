В Epic Games Store началась раздача Night in the Woods, на очереди — Stranded Deep

В Epic Games Store началась раздача Night in the Woods, на очереди — Stranded Deep

В Epic Games Store продолжается масштабная предновогодняя акция: новой, уже одиннадцатой по счёту временно бесплатной игрой в сервисе стала Night in the Woods от творческого коллектива Infinite Fall.

Добавить Night in the Woods в свою библиотеку можно на странице проекта в Epic Games Store. Срок действия предложения истечёт 28 декабря.

Примечательно, что до сегодняшнего дня Night in the Woods в каталоге Epic Games Store не значилась. Таким образом, начало раздачи игры совпало с её релизом в сервисе цифровой дистрибуции Epic Games.

В Epic Games Store началась раздача Night in the Woods, на очереди — Stranded Deep

Night in the Woods представляет собой приключенческий платформер, главная роль в котором отводится Мэй — антропоморфной кошке, после неудачного опыта с колледжем возвращающейся в родной городок Поссум-Спрингс.

В попытке отречься от обязанностей Мэй стремится вернуться в прошлое, однако жизнь течёт непрерывно: друзья детства с последней встречи заметно изменились. А ещё в лесу творится какая-то чертовщина.

В Epic Games Store началась раздача Night in the Woods, на очереди — Stranded Deep

Night in the Woods вышла в феврале 2017 года на PC и PlayStation 4. С релизом режиссёрского издания Weird Autumn в декабре 2017-го приключение появилось на Xbox One, а в феврале 2018-го добралось до Nintendo Switch.

Суммарно в рамках предновогодней акции в своём цифровом магазине Epic Games собирается раздать 15 игр. Если верить недавней утечке, следующим (уже двенадцатым) подобным проектом станет симулятор выживания Stranded Deep.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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