В Epic Games Store началась раздача Night in the Woods, на очереди — Stranded Deep

Night in the Woods вышла в феврале 2017 года на PC и PlayStation 4. С релизом режиссёрского издания Weird Autumn в декабре 2017-го приключение появилось на Xbox One, а в феврале 2018-го добралось до Nintendo Switch.

Night in the Woods представляет собой приключенческий платформер, главная роль в котором отводится Мэй — антропоморфной кошке, после неудачного опыта с колледжем возвращающейся в родной городок Поссум-Спрингс.

Примечательно, что до сегодняшнего дня Night in the Woods в каталоге Epic Games Store не значилась. Таким образом, начало раздачи игры совпало с её релизом в сервисе цифровой дистрибуции Epic Games.

Добавить Night in the Woods в свою библиотеку можно на странице проекта в Epic Games Store. Срок действия предложения истечёт 28 декабря.

В Epic Games Store продолжается масштабная предновогодняя акция: новой, уже одиннадцатой по счёту временно бесплатной игрой в сервисе стала Night in the Woods от творческого коллектива Infinite Fall.