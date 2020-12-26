В файтинге-кроссовере Indie Pogo появится Мясной паренёк из Super Meat Boy Forever

В файтинге-кроссовере Indie Pogo появится Мясной паренёк из Super Meat Boy Forever

Студия Lowe Bros. объявила о том, что Мясной паренёк из Super Meat Boy Forever появится в файтинге Indie Pogo на протяжении 2021 года. Также разработчик анонсировал версию игры для Nintendo Switch.

Indie Pogo — это файтинг-кроссовер, который включает в себя персонажей и антуражи из более чем пятидесяти независимых игр. В проекте присутствуют герои из Shovel Knight, VVVVVV, Teslagrad, Enter the Gungeon, Getting Over It with Bennett Foddy, Dust: An Elysian Tail, Divekick, Octodad: Dadliest Catch, Awesomenauts, Downwell и других.

Сражения в игре проходят на двухмерных аренах, которые предназначены для битв между четырьмя пользователями по локальной сети или онлайн.

ПК-версия Indie Pogo вышла 10 июля 2018 года. Когда игра поступит в продажу на Nintendo Switch, неизвестно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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