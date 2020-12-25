На авторов Cyberpunk 2077 подали в суд из-за лжи о консольных версиях

После выпуска низкокачественной версии Cyberpunk 2077 на базовых моделях Xbox One и PlayStation 4 компания CD Projekt S.A. столкнулась с судебным разбирательством. Юридическая фирма Rosen объявила о подаче коллективного иска против разработчика, утверждая, что руководители лгали инвесторам о состоянии проекта на консолях.

В иске утверждается, что руководство CD Projekt не раскрыло информацию о том, что в игру «практически невозможно играть» на консолях «из-за огромного количества ошибок», в результате чего Sony Interactive Entertainment изъяла цифровую версию проекта из продажи, а Microsoft и другие продавцы предложили возмещение за покупку Cyberpunk 2077.

«Заявления ответчиков об их бизнесе, операциях и перспективах были существенно ложными и вводящими в заблуждение и/или не имели разумных оснований в соответствующее время», — заявила фирма. В иске утверждается, что когда на рынке появились правдивые подробности, инвесторы понесли убытки.

В настоящее время у Rosen нет ведущего истца по делу, и фирма просит акционеров CD Projekt, заинтересованных в участии в разбирательстве, заполнить онлайн-форму.

Иск Rosen в США может быть не единственным подобным делом, с которым столкнётся CD Projekt, поскольку в Польше также рассматривают подачу заявления против компании по подозрению в нарушении статьи 286 Уголовного кодекса: введение в заблуждение с целью получения финансовой выгоды.

Cyberpunk 2077 вышла 10 декабря на ПК, Xbox One и PS4. Версии для консолей нового поколения появятся позже.



