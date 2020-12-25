Авторы DiRT 5 улучшили производительность игры на PS4 и Xbox One, а на Xbox Series X устранили графический баг

Ранее в версии гоночной игры DiRT 5 для Xbox Series X был замечен баг, который приводил к появлению автомобилей с низким качеством геометрии в режиме 120 Гц. Компания Codemasters выпустила крупное обновление с исправлением этой и других проблем.

Вместе с обновлением 2.0 в DiRT 5 появился бесплатный набор контента Snow Limits, который включает в себя игровые площадки и опцию включения снежных условий на них, а также предметы персонализации. Кроме того, в проект была внедрена поддержка рулей Thrustmaster, Logitech, Fanatec и других компаний.

Обновление также привносит в DiRT 5:

общие улучшения графики и производительности, включая исправление качества автомобилей в режиме приоритета частоты кадров (120 Гц) на Xbox Series X;

улучшение производительности в режиме графики на Xbox One и PlayStation 4;

исправление проблемы, вызывавшей мерцание источников света во время ночных событий;

исправление вылетов и проблем при запуске игры на ПК;

исправление ошибки, из-за которой игра зависала на вкладке «Карьера» – «Спонсоры» при выборе спонсора из Amplified Edition;

многочисленные исправления вылетов при событиях в одиночных и многопользовательских режимах, а также багов с искусственным интеллектом, призами на PlayStation, текстом и другими аспектами игры.

DiRT 5 вышла на ПК, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и PlayStation 5.



