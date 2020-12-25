Авторы DiRT 5 улучшили производительность игры на PS4 и Xbox One, а на Xbox Series X устранили графический баг

Авторы DiRT 5 улучшили производительность игры на PS4 и Xbox One, а на Xbox Series X устранили графический баг

Ранее в версии гоночной игры DiRT 5 для Xbox Series X был замечен баг, который приводил к появлению автомобилей с низким качеством геометрии в режиме 120 Гц. Компания Codemasters выпустила крупное обновление с исправлением этой и других проблем.

Вместе с обновлением 2.0 в DiRT 5 появился бесплатный набор контента Snow Limits, который включает в себя игровые площадки и опцию включения снежных условий на них, а также предметы персонализации. Кроме того, в проект была внедрена поддержка рулей Thrustmaster, Logitech, Fanatec и других компаний.

Обновление также привносит в DiRT 5:

  • общие улучшения графики и производительности, включая исправление качества автомобилей в режиме приоритета частоты кадров (120 Гц) на Xbox Series X;
  • улучшение производительности в режиме графики на Xbox One и PlayStation 4;
  • исправление проблемы, вызывавшей мерцание источников света во время ночных событий;
  • исправление вылетов и проблем при запуске игры на ПК;
  • исправление ошибки, из-за которой игра зависала на вкладке «Карьера» – «Спонсоры» при выборе спонсора из Amplified Edition;
  • многочисленные исправления вылетов при событиях в одиночных и многопользовательских режимах, а также багов с искусственным интеллектом, призами на PlayStation, текстом и другими аспектами игры.

DiRT 5 вышла на ПК, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и PlayStation 5.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Dota 2 вышел патч 7.28 с новым персонажем Hoodwink и предметами
Серверы и другие службы Halo для Xbox 360 будут отключены в декабре 2021 годаСерверы и другие службы Halo для Xbox 360 будут отключены в декабре 2021 года
Riot Games подтвердила разработку MMO во вселенной League of LegendsRiot Games подтвердила разработку MMO во вселенной League of Legends
Торговая сеть GameStop начала возвращать покупателям деньги даже за вскрытые коробки с Cyberpunk 2077Торговая сеть GameStop начала возвращать покупателям деньги даже за вскрытые коробки с Cyberpunk 2077
Слухи: онлайн-режим Resident Evil Village — это королевская битваСлухи: онлайн-режим Resident Evil Village — это королевская битва
Блок рекламы


Похожие новости
Серверы и другие службы Halo для Xbox 360 будут отключены в декабре 2021 годаСерверы и другие службы Halo для Xbox 360 будут отключены в декабре 2021 года
Игроки требуют от CDPR опубликовать дорожную карту Cyberpunk 2077 и рассказать о приоритетах в исправлении игрыИгроки требуют от CDPR опубликовать дорожную карту Cyberpunk 2077 и рассказать о приоритетах в исправлении игры
Авторы 11-11: Memories Retold представили Road 96 — дорожное приключение с процедурной генерациейАвторы 11-11: Memories Retold представили Road 96 — дорожное приключение с процедурной генерацией
Скоро в Xbox Game Pass: Skyrim, Code Vein, Morkredd, Beholder и многое другоеСкоро в Xbox Game Pass: Skyrim, Code Vein, Morkredd, Beholder и многое другое
Дождались: Cyberpunk 2077 официально вышла на ПК, Xbox One и PlayStation 4Дождались: Cyberpunk 2077 официально вышла на ПК, Xbox One и PlayStation 4
Digital Fondry выяснили, какая видеокарта сможет выдать аналогичную PlayStation 5 производительность в Assassin\'s Creed ValhallaDigital Fondry выяснили, какая видеокарта сможет выдать аналогичную PlayStation 5 производительность в Assassin\'s Creed Valhalla
Microsoft сделает некие анонсы на The Game Awards 2020, связанные с Xbox Game PassMicrosoft сделает некие анонсы на The Game Awards 2020, связанные с Xbox Game Pass
Видео: почти 35 минут геймплея «крохотной сетевой ролевой игры» Book of Travels от создателей ShelterВидео: почти 35 минут геймплея «крохотной сетевой ролевой игры» Book of Travels от создателей Shelter
Заплатка 1.0.4 для Assassin’s Creed Valhalla на Xbox Series X и PS5: повторный тест Digital Foundry показал ряд оптимизацийЗаплатка 1.0.4 для Assassin’s Creed Valhalla на Xbox Series X и PS5: повторный тест Digital Foundry показал ряд оптимизаций
Creative Assembly всё ещё работает над шутером, а другие студии SEGA готовят игры по новым IPCreative Assembly всё ещё работает над шутером, а другие студии SEGA готовят игры по новым IP
Последние новости
Подгружаем последние новости