Обещанный классический режим доберётся до Bloodstained: Ritual of the Night в январе

Издательство 505 Games и студия-разработчик ArtPlay в официальном микроблоге своей метроидвании Bloodstained: Ritual of the Night объявили сроки добавления в игру классического режима.

Классический режим призван приблизить Bloodstained: Ritual of the Night к ранним частям Castlevania с их линейным дизайном локаций. Разработчики обещают встречу с несколькими боссами, пять уровней и три сложности.

Первоначально предполагалось, что классический режим появится в Bloodstained: Ritual of the Night до конца сентября текущего года, однако на дворе уже вторая половина декабря, а воз и ныне там.

Впрочем, как обещают разработчики, на данном этапе ждать остаётся уже совсем недолго. Если верить новой публикации в микроблоге Bloodstained: Ritual of the Night, премьера классического режима назначена на январь 2021 года.

Одновременно с ориентировочными сроками выхода команда обнародовала непродолжительное видео (всего 15 секунд) с демонстрацией классического режима Bloodstained: Ritual of the Night.

Classic Mode brings back old-school gameplay as you fight through five levels of demons and challenge Gebel's deadly bosses.

The new mode arrives for free in January!#BloodstainedROTN pic.twitter.com/8a76P7nVEp

— Bloodstained: RotN (@SwordOrWhip) December 23, 2020